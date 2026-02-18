Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы

Афиша Daily
Фото: Emily Andreeva/Unsplash

«Яндекс Еда» включила в гид Ultima Guide лучшие бары Москвы, а также обновила столичный список самых интересных в городе ресторанов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Они поделились, что претендентов на попадание в гид отбирали с помощью искусственного интеллекта, но победителей определили эксперты и пользователи путем голосования.

Лучшим баром года признали Butler The Japanese Bar. Лучшим рестораном стала Ikra. Награду за лучший интерьер получило кафе «Пушкин», а «Превосходный сервис» — Krasota. Самым популярным баром среди пользователей оказалась Veladora.

Всего в барный перечень вошли 20 заведений, в том числе «Коробок» на Большой Дмитровке, Insider на Сретенке, Mitzva Bar на Пятницкой. Все эти места специализируются на коктейлях.

Также в список включили места с настойками — «Алкобуфет „Шашлычная“» и «Свобода-2». Вошли в рейтинг и тайные бары, куда можно попасть только по брони или рекомендации, — «Кабинет 3.14» и Chainaya. Tea & Cocktails.

Лучшие бары выбирали из 512 точек, включенных в лонг-лист. Каждый бар проанализировали более чем по 100 критериям: от числа посетителей за полгода и периодичности их возвращения до отзывов в сети.

Дизайн, атмосферу и меню баров и ресторанов оценивали уже специалисты — их было 126 человек. Среди них — рестораторы, шеф-повара, гастрокритики, журналисты и инфлюэнсеры. Также учли голоса свыше 40 тыс. пользователей.

Над методологией отбора ресторанов работали гастрожурналисты Анна Куклина и Анна Кукулина, а над методологией отбора баров — журналист Лиза Маценко, сооснователь барной экосистемы «Следуй за кроликами» Игорь Зернов и многократный победитель конкурсов барменов Роман Визе.

