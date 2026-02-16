Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»

Афиша Daily
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Актер Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет, сообщает Variety.

«Вчера мы попрощались с моим любимым мужем, дорогим другом и одним из величайших актеров нашего времени. Боб мирно скончался дома, окруженный любовью и уютом. Для всего мира он был актером, удостоенным премии „Оскар“, режиссером и рассказчиком историй. Для меня он был просто всем», — рассказала его жена Лучиана Дюваль.

 

Видео: American Zoetrope

Роберт Дюваль родился в Сан-Диего в 1931 году. В 1954 году поступил в школу актерского мастерства Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке. Он наиболее известен по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец-2», где сыграл консильери и адвоката семьи Корлеоне Тома Хагена. 

Другой его известной работой стал фильм «Апокалипсис сегодня», где актер предстал в образе подполковника Килгора, произнесшего знаменитую фразу «я люблю запах напалма по утрам». Сыграл также в фильмах «Великий Сантини» (1979), «Апостол» (1997), «Гражданский иск» (1998), «Судья» (2014) и других. 

Роберта семь раз номинировали на «Оскар». Он получил его за фильм «Нежное милосердие». Кроме того, он стал обладателем четырех наград «Золотой глобус» (1980, 1984, 1990, 1993), а также премии BAFTA (1980).

