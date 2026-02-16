Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

В России с 2010 года число колющих наркотики снизилось на 65%

Афиша Daily
Фото: Rawpixel/Freepik

С 2010 года в России на 65% стало меньше людей, употребляющих наркотики инъекционным способом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года». 

В 2024 году их было 134,2 тыс. человек. Кроме того, число пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 30,9% — до 377, 9 тыс. в 2024 году.

Однако с 2010 года наблюдается рост более чем в 5,5 раза числа лиц с зависимостью от неустановленных психоактивных стимуляторов. В 2010 году их насчитывалось 4,24 тыс. человек, но в 2024 году — 23,97 тыс. Кроме того, в России зафиксирован четырехкратных рост зависимости от других наркотических средств, психотропных веществ и их сочетаний, включая случаи полинаркомании.

В 2024 году также выросло число случаев отравления наркотиками (с 12,6 случая на 100 тыс. человек в 2010 году до 15,9 случая на 100 тыс. человек). Среди несовершеннолетних этот показатель вырос за тот же период с 1,7 случая на 100 тыс. человек до 2,1 случая на 100 тыс. человек. Число умерших от отравления наркотиками в 2024 году превысило 7,9 тыс. человек.

Недавно стали известны основные причины смертности в России. Более 80% смертей в стране вызваны болезнями сердца и сосудов, злокачественными новообразованиями, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом.

 

Расскажите друзьям