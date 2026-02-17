Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили

Афиша Daily
Фото: Dima Solomin/Unsplash
Обновлено вчера в 11:11

Надежда на снятие ограничений с Telegram остается, но для этого мессенджер должен исполнять российские законы. Об этом заявил РИА «Новости» зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов.

«Эти полтора месяца ― это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты. Но это возможно только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер ― открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации», ― сказал он.

По словам депутата, дата 1 апреля, озвученная телеграм-каналом Baza, выбрана как «юмористическая». Свинцов напомнил, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 тыс. каналов. «Поэтому взаимодействие идет. Надежда на снятие ограничений все-таки есть», ― добавил он.

Baza со ссылкой на источники из нескольких ведомств сообщает, что Telegram заблокируют в России с 1 апреля. 

По информации телеграм-канала, РКН начнет полностью блокировать мессенджер, как это сейчас происходит с Instagram* и Facebook*. Эта мера, как утверждает Baza, будет применяться по всей стране, а приложение перестанет грузиться как через мобильные сети, так и через стационарные интернет-системы.

В Роскомнадзоре так прокомментировали «Коммерсанту» сообщение Baza: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. В ведомстве заявили, что будут и дальше принимать такие меры «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

«Как публично сообщалось еще в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», ― сказали в РКН.

В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило свои действия борьбой с мошенниками, которые вымогают деньги и вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

