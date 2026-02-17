Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей

Средний размер пенсии неработающих россиян по итогам декабря 2025 года — 23 996 р., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Соцфонда.
Годом ранее средняя пенсия неработающего человека составляла 21 700 р. То есть за год сумма увеличилась примерно на 2300 р.
Лидером по размеру выплат стал Центральный федеральный округ, там средняя пенсия неработающих граждан в 2025 году достигла 24 200 р. против 21 900 годом ранее.
Ранее были проанализированы пенсии работающих пенсионеров: они превысили 30 000 р. в трех регионах России: в Чукотском автономном округе (34 700 р.), Ненецком автономном округе (32 100 р.) и Магаданской области (30 500 р.).