Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей

Афиша Daily
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Средний размер пенсии неработающих россиян по итогам декабря 2025 года — 23 996 р., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Соцфонда.

Годом ранее средняя пенсия неработающего человека составляла 21 700 р. То есть за год сумма увеличилась примерно на 2300 р.

Лидером по размеру выплат стал Центральный федеральный округ, там средняя пенсия неработающих граждан в 2025 году достигла 24 200 р. против 21 900 годом ранее.

Ранее были проанализированы пенсии работающих пенсионеров: они превысили 30 000 р. в трех регионах России: в Чукотском автономном округе (34 700 р.), Ненецком автономном округе (32 100 р.) и Магаданской области (30 500 р.).

Расскажите друзьям