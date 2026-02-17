Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере

Рэдклифф отметил, что, увидев, насколько молоды новые актеры, он по-новому пересмотрел собственный опыт. «Когда тебе 11 лет и ты работаешь, ты думаешь: „Конечно, я достаточно взрослый для этого “. Но теперь, когда я встречаю 11-летних, я думаю: „Ух ты, это кажется безумием“. Это помогает взглянуть на вещи под другим углом», — говорит он. Актер поблагодарил своих родителей за то, что те помогли ему пережить этот период и сделали это «с невероятным чувством юмора».