Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Среди российских регионов меньше всего краж в 2025 году было зарегистрировано в Ненецком и Чукотском автономном округах и в Ингушетии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Ненецком автономном округе было зафиксировано всего 87 краж. Вторую строчку рейтинга заняла Чукотка (111 краж), третью — Ингушетия (135 краж). В пятерку регионов с наименьшим количеством краж также вошли Магаданская область с 337 такими преступлениями и Чечня (391 кража).

В среднем в 2025 году россияне стали реже совершать кражи. За 11 месяцев 2025 года в суды поступило 128 700 дел. За аналогичный период 2024 года — 140 тыс., то есть на 11% больше.

Уголовных дел по статье о мелком хищении (158.1 УК РФ) также стало меньше. За 11 месяцев 2025 года их было 4400, тогда как за весь 2024 год — 7500. 

