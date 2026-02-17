Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете

На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

Афиша Daily
Фото: пресс-служба префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы

21 февраля на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах пройдет турнир по метанию снежков. Как сообщается на сайте Mos.ru, в матчах примут участие 20 команд до 10 человек каждая.

Турнир пройдет в несколько раундов: заявленные команды сыграют по два-три матча, а в специальных поединках победители предыдущих игр поборются за главный приз. Все участники игры получат сувениры с символикой столичного образования. Победителей спецраундов наградят сертификатами на завтрак в ресторане «Встреча друзей» и мерчем спортивного портала.

Для безопасности участникам выдадут шлемы и защитные щиты, а перед началом все пройдут обязательный инструктаж. Чтобы лепить снаряды было быстрее и удобнее, на площадке подготовят снежколепы.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться в официальном боте в телеграме или записаться на площадке в день мероприятия.

Игры пройдут с 12.00 до 18.50. Рядом с площадкой также организуют фотозону со светящимися LED-шарами и ледяной инсталляцией 2,5 метра в длину.

Кроме того, на территории Московского дворца пионеров этой зимой работает бесплатный каток площадью более 4000 квадратных метров. А в Мамоновом овраге любителей зимних видов спорта ждут две лыжные трассы протяженностью 1 и 1,5 километра. Помимо этого, на Воробьевых горах можно посетить мастер-классы в креативной лаборатории Московского дворца пионеров, а еще посмотреть зимнее световое шоу.

