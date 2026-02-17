На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

Кроме того, на территории Московского дворца пионеров этой зимой работает бесплатный каток площадью более 4000 квадратных метров. А в Мамоновом овраге любителей зимних видов спорта ждут две лыжные трассы протяженностью 1 и 1,5 километра. Помимо этого, на Воробьевых горах можно посетить мастер-классы в креативной лаборатории Московского дворца пионеров, а еще посмотреть зимнее световое шоу.