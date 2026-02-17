Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Афиша Daily
Фото: Christopher Burns/Unsplash

Непальского альпиниста Таши Гьялцена внесли в Книгу рекордов Гиннесса за восхождение на вершину Эвереста четыре раза всего за 15 дней. Свое достижение мужчина осуществил в мае 2025 года. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Альпинист достиг вершины высотой 8848,86 метра со стороны Непала четыре раза: 9, 14, 19 и 23 мая. Первое восхождение Гьялцен совершил в составе команды, отвечавшей за прокладку маршрута и фиксацию веревок. Второй и четвертый раз он поднимался на пик в одиночку, а третий — в качестве гида, сопровождая клиента.

30-летний альпинист начал свою карьеру в 2017 году. Помимо Эвереста, на его счету восхождения на Чо-Ойю, Манаслу, Ама-Даблам и другие вершины. Сам Гьялцен назвал свой рекорд моментом гордости не только для себя лично, но и для всего сообщества шерпов.

В сентябре 2025 года поляк Анжей Баргель стал первым человеком, который поднялся и спустился на лыжах с горы Эверест без кислородных баллонов с собой. Это восхождение стало для альпиниста третьей попыткой покорить Эверест. Предыдущие две он предпринимал в 2019 и 2022 году.

