В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина

В США в ливневой канализации обнаружили 185-килограммового ламантина. Животное застряло в районе пляжа Мельбурн в штате Флорида, рассказала New York Post.
Ламантина нашел работник компании Melbourne Beach. Он вызвал спасателей, которые вытащили морское млекопитающее при участии членов Комиссии по охране рыбы и дикой природы штата, а также специалистов Университета Флориды.
Животное доставили в океанариум Sea World Orlando, где ему в настоящее время оказывают помощь. По словам сотрудников центра, ламантин дышит самостоятельно, двигается и проявляет интерес к еде.
«Наши специалисты регулируют уровень воды, чтобы поддерживать его плавучесть и комфорт в рамках ухода за ним», — отметила пресс-секретарь Sea World Orlando Стефани Бечара.
Ламантины относятся в США к охраняемым видам. Популяция этих животных восстанавливается после массового голода, который случился в 2021 году. Тогда погибли более 1100 ламантинов.