Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете

Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале

Афиша Daily
Фото: Featuristic Films

Американского актера Шайю ЛаБафа («Трансформеры») арестовали в Новом Орлеане. Его обвиняют в участии в драке, сообщил Rolling Stone.

Артист, предположительно, нанес побои двум людям в баре во время празднования Марди-Гра — вторника перед началом Великого поста у католиков. В этот день завершается традиционный новоорлеанский карнавал.

По данным полиции, у ЛаБафа случился конфликт с другими посетителями бара. Те якобы обвинили его в нарушении порядка, в ответ актер проявил агрессию. Шайю, по словам свидетелей, вывели из заведения.

Однако актер, как пишет СМИ, вернулся внутрь и ввязался в потасовку. Он, согласно сообщениям, ударил несколько раз одного мужчину по верхней части тела. Затем ЛаБаф напал на другого человека, ударив его в нос.

На место происшествия вызвали полицию, которая доставила артиста в больницу, где он получил медицинскую помощь. После выписки из медучреждения ЛаБафа арестовали и предъявили обвинения.

В последние дни актера неоднократно видели на мероприятиях, приуроченных к Марди-Гра. Порой Шайя вел себя эксцентрично: по словам THR, он появился в одном баре без рубашки, а в другом попытался выступить в роли «знаменитого бармена».

Расскажите друзьям