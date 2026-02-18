Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases/Unsplash

Тропическая болезнь чикунгунья, вызывающая боли в суставах, теперь может передаваться комарами на большей части Европы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на новое исследование Британского центра экологии и гидрологии (UKCEH).

Эксперты выяснили, что глобальное потепление расширило ареал заболевания, и его распространение на север — лишь вопрос времени. Ученые впервые полностью оценили влияние температуры на развитие вируса в азиатском тигровом комаре, который активно расселяется по Европе.

Выяснилось, что минимальная температура, необходимая для передачи вируса, на 2,5 градуса Цельсия ниже предыдущих оценок. Это означает, что риск заражения в Испании, Греции и Италии существует более полугода, а в Юго-Восточной Англии — до двух месяцев в году.

Еще недавно чикунгунья считалась только тропической инфекцией, но ситуация меняется. Если за десять лет во Франции регистрировали лишь десятки случаев, то только в 2025 году их было более 800. Вирус завозят туристы из эндемичных регионов, а местные комары довершают цепочку заражения.

«Двадцать лет назад идея вспышек чикунгуньи или денге в Европе показалась бы безумием. Теперь это реальность, и виной тому — инвазивный комар и изменение климата», — заявил доктор Стивен Уайт.
 

