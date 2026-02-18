Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата

Еще недавно чикунгунья считалась только тропической инфекцией, но ситуация меняется. Если за десять лет во Франции регистрировали лишь десятки случаев, то только в 2025 году их было более 800. Вирус завозят туристы из эндемичных регионов, а местные комары довершают цепочку заражения.