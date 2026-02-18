На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
На Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать тематический поезд, посвященный китайскому Новому году. Об этом «Афише Daily» сообщили в Дептрансе Москвы. Состав будет работать на линии до 28 марта.

В оформлении поезда использованы красный и золотой цвета, в китайской культуре ассоциирующиеся с удачей и благополучием. С потолка свисают праздничные фонарики.

На стенах написаны стихотворения на китайском языке с переводом на русский. В оформлении также представлены фото прошлых празднований китайского Нового года в Москве. Главным символом состава стала Огненная Лошадь, олицетворяющая энергию и движение вперед.

Недавно РЖД сообщили о запуске прямого поезда из Иркутска в Китай. С 6 марта из Иркутска отправятся беспересадочные вагоны, которые проследуют в Китай через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия. 7 марта такие же вагоны запустят из Читы.

