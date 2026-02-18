Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джея Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме

Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве

Афиша Daily
Изображение: UNK

В Москве согласовали проект Дворца бильярда. Рендеры опубликовал админ телеграм-канала «Недвижимости инсайды» Петр Монич. Их репостнуло к себе в канал бюро UNK, которое разработало проект. 

Дворец бильярда появится в районе Хорошево-Мневники — на участке площадью более 2 гектаров, на улице Нижние Мневники, рядом с будущим теннисным центром и недалеко от станции метро «Терехово». Площадь самого здания составит почти 10 тыс. «квадратов».

© UNK

В комплексе будет более 100 столов: 55 для русского бильярда, 16 для пула, 26 для снукера и 16 для китайской восьмерки. Договор аренды земли предполагается заключить на три года. 

Помимо Дворца бильярда и теннисного центра, на территории Мневниковской поймы появятся Академия хоккея Александра Овечкина, школа фигурного катания Татьяны Навки, тренировочная база для сборных команд, деловой комплекс с ареной для регби, цирк, конноспортивный комплекс и другие объекты. 

Расскажите друзьям