В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика

Афиша Daily
Фото: Louisville Metro Police

Собака помогла полицейским города Луисвилл в США найти маленького ребенка. Об этом говорится в фейсбуке* отделения полиции. 

Когда офицеры прибыли на место, они начали прочесывать район поисков пешком и с помощью дрона. В один момент полицейских заметил местный пес, который начал лаять, привлекая их внимание.

Офицер Томпсон сначала настороженно отнесся к собаке. Но когда понял, что она не проявляет агрессии, решил ей довериться, сказав: «Давай найдем этого ребенка». 

После этого пес побежал вдоль улицы, огибая дома, и в итоге забежал в один из дворов. По словам Томпсона, его охватила странная уверенность, что ребенок находится именно там, куда их с напарником привело животное.  

Во дворе собака подбежала к машине, где и оказался пропавший мальчик. Он был заперт на переднем пассажирском сиденье. Ребенок был напуган, но не пострадал. Его быстро передали семье. 

«Отличная работа наших офицеров — и четвероногого друга, который напомнил: герои бывают разными», ― отметили в полицейском отделе. 

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

