«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джея Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»

«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме

Афиша Daily

23 февраля инклюзивный проект «Простые вещи» отметит восьмилетие и откроет двери своего нового пространства на Московском проспекте в Петербурге.

Праздник объединит стендап, настольные игры, хор, маркет и дискотеку, чтобы наполнить новый дом теплом и «простовещинским» вайбом.

Программа праздника

16.00 — сбор гостей
16.30–16.40 — приветствие основательницы проекта Маши Грековой
16.40–17.30 — стендап от «Заливки»
17.30–18.30 — настольные игры и мастер-класс по свечам из вощины с Эмилем Назарли
18.30–19.30 — особенные рассказы от литературного проекта «Прочитано»
19.30–20.00 — выступление хора Дурацкого
20.00–21.30 — дискотека

В программе также большой маркет, цветы от «Растим», шелкография от «Эфемеры», фотобудки, квиз, угощения от инклюзивного кафе «Огурцы» и verlé, тату по эскизам художников проекта, торт от кондитерской CakeShop. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
 

Расскажите друзьям