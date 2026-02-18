Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Фото: Raulhudson1986

Во Франции установили исторический рекорд по продолжительности осадков. Дожди в стране идут с 15 января и не прекращаются уже 36 дней, сообщает телеканал BFMTV.

В связи с непогодой 17 февраля в четырех департаментах объявили красный уровень опасности из-за возможного наводнения.  В стране эвакуировали около 1700 человек, 5000 домов до сих пор остаются без электричества.

По данным метеорологической службы страны, предыдущий рекорд зафиксировали в 2023 году, когда осадки продолжались 32 дня. В этом году первые 16 дней февраля стали самыми дождливыми во Франции с 1959 года. Общее количество осадков составило 110 миллиметров.

Ранее национальная метеослужба сообщала, что уровень воды в Шаранте, на берегу которой расположен старинный город, превысил рекордные 8 метров впервые за последние 44 года. В соседней коммуне Сент из городской тюрьмы эвакуировали 135 заключенных.

В Париже власти закрыли часть набережных Сены из-за угрозы затопления. Уровень воды в реке превысил 3 метра.

