Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина

Warner Bros. представила первый трейлер фильма «Мумия». Премьера запланирована на 15 апреля.
В центре истории — юная дочь журналиста, которая исчезает в пустыне. Спустя восемь лет она возвращается, шокируя распавшуюся к тому моменту семью. То, что должно было стать радостным воссоединением, превращается в кошмар наяву.
Режиссером картины стал ирландец Ли Кронин, автор хорроров «Другой» и «Восстание зловещих мертвецов». Он же написал сценарий к ленте.
«Это будет непохоже ни на один фильм „Мумия“, который когда-либо видели ваши глаза. Я погружаюсь глубоко под землю, чтобы поднять нечто очень древнее и очень пугающее», — рассказывал ранее Кронин.
В актерский состав вошли Джек Рейнор, Лайя Коста, Мей Каламави, Натали Грейс и Вероника Фалькон. Музыку к «Мумии» написал Стивен МакКеон.
«Мумия» режиссера и сценариста Стивена Соммерса вышла в 1999 году и стала ремейком одноименной картины 1932 года. Несмотря на неоднозначные отзывы, фильм имел коммерческий успех и собрал по всему миру более 416 млн долларов.
За картиной последовали два сиквела — «Мумия возвращается» (2001) и «Мумия: Гробница императора драконов» (2008). Также по вселенной фильма в 2002 году выпустили спин-офф «Царь скорпионов».
В 2017 году студия предприняла попытку перезапустить франшизу: на экраны вышел фильм «Мумия» с Томом Крузом. Лента провалилась в прокате и получила негативные отзывы критиков, что заставило Universal отказаться от изначальных планов релиза нескольких проектов по «Темной вселенной».