Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»

Объединенная компания Wildberries & Russ расширила возможности сервиса «Ресейл». Теперь пользователи могут размещать в нем объявления о продаже не только товаров, ранее купленных на Wildberries, но и любых других — вне зависимости от места покупки. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Обновление уже доступно на сайте и в мобильном приложении Wildberries. В сервисе «Ресейл» оплата осуществляется также отдельно от других покупок на площадке и доступна только по 100%-ной предоплате. После оформления заказа товар можно получить в выбранном пункте выдачи Wildberries.