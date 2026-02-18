Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джея Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»

Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»

Афиша Daily
Фото: wildberries_shop/VK

Объединенная компания Wildberries & Russ расширила возможности сервиса  «Ресейл». Теперь пользователи могут размещать в нем объявления о продаже не только товаров, ранее купленных на Wildberries, но и любых других — вне зависимости от места покупки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Обновление уже доступно на сайте и в мобильном приложении Wildberries. В сервисе «Ресейл» оплата осуществляется также отдельно от других покупок на площадке и доступна только по 100%-ной предоплате. После оформления заказа товар можно получить в выбранном пункте выдачи Wildberries.

«Ранее мы в тестовом режиме запускали „Ресейл“ товаров, приобретенных на Wildberries, но сейчас сервис становится универсальной площадкой для перепродажи. Расширение возможностей усиливает экосистемную модель Wildberries и создает дополнительный сценарий взаимодействия пользователей с платформой. При этом для покупателей ничего не меняется: процесс поиска, оформления и получения заказа остается прежним», — рассказала глава РВБ и основательница Wildberries Татьяна Ким.

К продаже не допускаются крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкогольная продукция и товары категории 18+. Установлены также лимиты по габаритам (до 60×40×40 сантиметров).

Расскажите друзьям