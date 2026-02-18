В Приморье обнаружили новых для России бабочек

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Афиша Daily
Фото: leopard-land.ru

Сразу два вида бабочек, ранее не известных для фауны России, обнаружили в Приморском крае. Об этом сообщили на сайте национального парка «Земля леопарда».

Их нашли на острове Фуругельма. Это пестрянка Hedina nigra и моль-пестрянка Phyllonorycter leucocorona. Оба вида известны в Японии и Китае, теперь они встретились в России.

«Оба новых вида связаны с культурно значимыми растениями. Гусеницы Hedina nigra питаются на амурском винограде — диком родственнике культурного винограда, широко распространенном в Приморье. Гусеницы Phyllonorycter leucocorona развиваются на дубе — доминирующей древесной породе в регионе. В связи с этим находки имеют не только научное, но и потенциальное хозяйственное значение», — говорится на сайте нацпарка.

Более продолжительные и планомерные исследования на острове Фуругельма и других островах залива Петра Великого могут привести к новым открытиям, рассказали исследователи.

Недавно китайские ученые успешно провели эксперимент по выведению бабочки из кокона на борту космического модуля. Утверждается, что это первый подобный случай в мире.

