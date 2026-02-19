В Австрии альпинист оставил возлюбленную на горе. Теперь его обвиняют в убийстве

В Австрии будут судить альпиниста, который бросил свою девушку во время восхождения на самую высокую в стране гору Гросглокнер. Мужчину обвиняют в непредумышленном убийстве по неосторожности, сообщает The Guardian.
36-летний Томас П. и 33-летняя Керстин начали подниматься на вершину 18 января 2025 года. Они шли более 17 часов. В пути погода резко ухудшилась ― альпинистам пришлось бороться в темноте с низкой температурой воздуха и сильными порывами ветра до 72 километров в час.
Томас оставил возлюбленную около 2 часов ночи в состоянии полного изнеможения примерно в 50 метрах ниже вершины Гроссглокнера и пошел за помощью. Однако та ей не понадобилась ― женщина замерзла насмерть.
Обвинение считает, что Том, как опытный альпинист, неверно оценил риски, и поэтому несет ответственность за смерть девушки. В обвинительном заключении перечислено девять серьезных ошибок. Среди них ― продолжение восхождения, несмотря на то что Керстин «никогда не совершала таких сложных восхождений, тем более при таких погодных условиях».
По словам прокуроров, пара отправилась в путь на два часа позже, чем было рекомендовано, и не была должным образом оснащена аварийным бивачным снаряжением. Кроме того, Томас не сказал Керстин, что ее ботинки для сноуборда не подходят для данной местности.
Мужчину также обвиняют в халатности, поскольку тот не позвонил в службу экстренной помощи до наступления темноты и не отправил сигналы бедствия пролетающему спасательному вертолету. Томасу грозит три года тюремного заключения.
Сам мужчина отрицает обвинение в непредумышленном убийстве, а его адвокат называет смерть Керстин «трагической случайностью». Он отмечает, что пара была хорошо подготовлена, имела соответствующий опыт и находилась в отличной физической форме.
Это же подтвердила и мать погибшей Гертруд. Она не считает Томаса виновным в смерти ее дочери, так как Керстин ранее уже ходила по сложным маршрутам, в том числе и в одиночку.
Каждый год на гору Гросглокнер высотой 3798 метров поднимаются более 7000 человек. 200 альпинистов умерли, но ни одна из этих смертей не привлекла столько внимания и не вызывала общественный резонанс, как смерть Керстин.