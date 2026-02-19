Умер рэпер Lil Poppa

Рэпер умер спустя пять дней после выхода сингла «Out of Town Bae». Ближайшее выступление должно было состояться в марте в Новом Орлеане.



Дженэриэс Микел Уилер родился в 2000 году в городе Джексонвилл. Известность ему принес сингл «Purple Hearts», который вышел в 2018 году. На Spotify у музыканта почти 650 тыс. ежемесячных слушателей.



За свою карьеру Lil Poppa дважды попадал в Billboard 200. Проект «Poppa's Blessed, I Guess» в мае 2021 года достиг 160-й строчки, а его альбом «Under Investigation 3» поднялся на 194-ю строчку в мае 2022 года.