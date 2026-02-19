Том Фелтон, лицо которого стало символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником

При этом картинки часто переворачивают вверх ногами. Так делают, поскольку в китайской культуре что-что перевернутое обозначает нечто уже случившееся. Переворачивая иероглиф «хорошая удача», китайцы выражают надежду, что увидевшие ее люди уже сегодня могут назвать себя удачливыми.