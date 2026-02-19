Том Фелтон, лицо которого стало символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником

Том Фелтон, персонаж которого — Драко Малфой — стал символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником. Актер в образе героя фильмов о Гарри Поттере выложил фото в инстаграм*.
Год Красной Огненной Лошади, согласно китайским традициям, наступил 17 февраля. Жители Поднебесной использовали изображения Драко Малфоя как своеобразное пожелание удачи в наступающем году. Это произошло из-за перевода его имени: используемые для его записи иероглифы обозначают «лошадь» и «хорошая удача».
Китайцы активно распечатывают постеры и открытки с фото актера. Они размещают их в витринах магазинов, на дверях собственных домов или в квартирах.
При этом картинки часто переворачивают вверх ногами. Так делают, поскольку в китайской культуре что-что перевернутое обозначает нечто уже случившееся. Переворачивая иероглиф «хорошая удача», китайцы выражают надежду, что увидевшие ее люди уже сегодня могут назвать себя удачливыми.
Фелтон недавно вернулся к своему культовому персонажу в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Фанаты были так рады этому, что едва дали актеру завершить монолог.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.