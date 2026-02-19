Первое видео на YouTube стало музейным экспонатом

«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Реконструкция интерфейса YouTube 2006 года ― с оригинальным видеоплеером и самым первым роликом на видеохостинге ― стала экспонатом Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Об этом сообщает Artnet.

Новый экспонат пополнил коллекцию цифровых артефактов дизайна как значимый момент в истории интернета. По словам куратора музея Каролины Граднер, приобретение позволит культурной площадке показать, как интернет сформировал «сегодняшний гипервизуальный мир — и медиасреду вместе с экономикой создателей контента».

Реконструкцию YouTube образца 2006 года делали вместе с UX-командой видеохостинга. В процессе потребовались нестандартные решения, чтобы обойти проблему устаревания большого числа технологий, на которых держался YouTube два десятилетия назад.

Покупка музея состоит из трех частей. Первая — исходный фронтенд-код сайта, зафиксированный 8 декабря 2006 года Internet Archive, а также видеоплеер, рассчитанный на работу через Adobe Flash Player. Вторая — файл видео «Me at the Zoo». Третья — рекламные объявления YouTube, которые показывались на странице просмотра в период с декабря 2006-го по январь 2007-го.

Реконструкцию можно увидеть в галерее «Design 1900–Now» в главном здании Музея Виктории и Альберта в Саут-Кенсингтоне. Она присоединилась к другим ранее приобретенным цифровым объектам — например, WeChat (попал в коллекцию в 2017 году) и вирусной мобильной игре Flappy Bird (приобретена в 2014-м).

YouTube запустился в 2005 году, а первое видео на него ― под заголовком «Me at the Zoo» ― загрузил 24 апреля 2005 года сооснователь платформы Джавед Карим. На кадрах Карим стоит рядом с вольером со слонами. «Что круто, у этих животных очень длинные хоботы. Они круто выглядят. И на этом все», — говорит программист в камеру. С момента публикации ролик набрал более 382 млн просмотров. 

