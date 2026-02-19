На Камчатке осудили организаторов похода, в котором погибли два человека

«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли Маклейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса
Ганвест зацензурит 25 треков и займется благотворительностью
«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»
LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»
«Автостат»: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире
В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю

На Камчатке осудили организаторов похода, в котором погибли два человека

Афиша Daily
Фото: Sergey Nikolaev/Unsplash

На Камчатке организаторов горного похода признали виновными в гибели двух туристов, попавших под лавину. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

83-летнему владельцу бизнеса назначили 3 года лишения свободы условно. 34-летнего руководителя туристической группы приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Трагедия произошла в районе перевала Красноармейский в марте 2025 года. На группу из 11 человек во время похода сошла лавина. 19-летний юноша и 44-летняя женщина погибли под завалом снега. Сам поход был первой категории сложности.

Суд установил, что причиной трагедии явилась ненадлежащая оценка опасности маршрута при неблагоприятных погодных условиях. Обвинение считает, что инструктор мог предугадать сход лавины, но неверно оценил риски.

После оглашения приговора осужденные настаивали на своей невиновности и подали апелляционные жалобы. Они утверждали, что произошедшее было несчастным случаем, который они не могли предугадать.

Апелляционная инстанция с таким мнением не согласилась, учла позицию прокурора и отказала в удовлетворении жалоб.

Расскажите друзьям