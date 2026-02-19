«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»

В марте 2026 года «Яндекс» запустит в России сервис для заказа такси Fasten. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.
У него будет отдельное мобильное приложение. На момент запуска Fasten появится в 300 городах страны.
«Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня. Благодаря доступным тарифам Fasten поможет чаще совершать поездки по повседневным делам, например, чтобы утром не опоздать на учебу или работу, а в выходные добраться до модного пространства с друзьями», — говорится в пресс-релизе.
Пассажиры Fasten смогут выбирать из нескольких тарифов:
- Share — для поездок, которые можно разделить с попутчиком;
- Fasten — базовый тариф для перемещений по городу в течение дня;
- Comfort и Comfort+ — тарифы среднего и повышенного класса;
- Business — представительский класс для особых случаев.
В сервисе появятся опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями. Во время поездки действует страхование для всех, кто находится в машине, а также возможность круглосуточно связаться с поддержкой.
Заказы смогут выполнять водители, которые уже подключены к сервису для исполнителей «Яндекс Про», а также новые — при соблюдении стандартных требований.