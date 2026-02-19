«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»

«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли Маклейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса
Ганвест зацензурит 25 треков и займется благотворительностью
LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»
«Автостат»: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире
В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю
Том Фелтон, лицо которого стало символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником

«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»

Афиша Daily
Фото: пресс-служба Fasten

В марте 2026 года «Яндекс» запустит в России сервис для заказа такси Fasten. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

У него будет отдельное мобильное приложение. На момент запуска Fasten появится в 300 городах страны.

«Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня. Благодаря доступным тарифам Fasten поможет чаще совершать поездки по повседневным делам, например, чтобы утром не опоздать на учебу или работу, а в выходные добраться до модного пространства с друзьями», — говорится в пресс-релизе.

Пассажиры Fasten смогут выбирать из нескольких тарифов:
 

  • Share — для поездок, которые можно разделить с попутчиком;
  • Fasten — базовый тариф для перемещений по городу в течение дня;
  • Comfort и Comfort+ — тарифы среднего и повышенного класса;
  • Business — представительский класс для особых случаев.

В сервисе появятся опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями. Во время поездки действует страхование для всех, кто находится в машине, а также возможность круглосуточно связаться с поддержкой.

Заказы смогут выполнять водители, которые уже подключены к сервису для исполнителей «Яндекс Про», а также новые — при соблюдении стандартных требований.

Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс