«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»

В марте 2026 года «Яндекс» запустит в России сервис для заказа такси Fasten. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.



У него будет отдельное мобильное приложение. На момент запуска Fasten появится в 300 городах страны.



«Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня. Благодаря доступным тарифам Fasten поможет чаще совершать поездки по повседневным делам, например, чтобы утром не опоздать на учебу или работу, а в выходные добраться до модного пространства с друзьями», — говорится в пресс-релизе.