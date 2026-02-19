Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек

Twenty One Pilots официально представили сингл «Drag Path», который ранее был доступен как бонус в лимитированном издании альбома «Breach».
Несмотря на отсутствие песни на стримингах, она стала вирусной в тиктоке, собрав более 1,5 млрд просмотров в 75 тысячах видео. Пользователи применяли отрывок из «Drag Path» для создания рефлексивных видео, посвященных значимым воспоминаниям.
Вместе с синглом вышел клип со стоп-моушен-анимацией, созданный Тобиасом Гундорффом Бесеном на основе его короткометражки «Out of a Forest» 2010 года. В ней счастливая семья кроликов празднует день рождения под большим деревом, пока все не портит кровожадный волк.
«Мы не хотели выпускать трек официально, чтобы уважить тех, кто приобрел его на физических носителях, но сейчас пришло время поделиться им», — объяснили музыканты. Летом Twenty One Pilots выступят на лондонском фестивале All Points East, а также отыграют на Electric Castle вместе с The Cure, Sziget, Mad Cool и Rock Werchter.