Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, выступающий в нейтральном статусе, завоевал серебро Олимпийских игр 2026 года в спринте. Он стал первым из россиян, кому удалось получить медаль на Олимпиаде в Италии.

Филиппов преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. Золото досталось испанцу Ориолю Кардона Коллю (2 минуты 34,03 секунды). Бронзовую награду получил француз Тибо Ансельме (2 минуты 36,34 секунды).

Соревнования по ски-альпинизму впервые проводились на Олимпийских играх. Этот вид спорта получил официальный статус лишь в 1990-е годы. Атлет должен подняться в гору на лыжах с камусом (или пешком) и спуститься по неподготовленному склону. Цель — пройти маршрут быстрее всех, преодолевая резкие перепады высот.

Никита — член Федерации альпинизма России, 23-кратный чемпион России, победитель Всероссийской спартакиады, мастер спорта. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле. Сам спортсмен накануне Олимпиады верил, что сможет попасть в призеры Игр.

На триумф российского спортсмена отреагировал Сбер. Банк запустил телеграм-бот «Спасибо олимпийцам», в котором любой желающий может оставить поздравления Филиппову или выразить благодарность другим атлетам-олимпийцам из России. 

1/3
2/3
3/3

Сообщения болельщиков позднее покажут на экранах в Москве, Петербурге и других городах — все ради того, чтобы спортсмены почувствовали поддержку соотечественников. 

19 февраля россиянка Аделия Петросян также будет бороться за олимпийский пьедестал в турнире по фигурному катанию. Соревнования в произвольной программе стартуют в 21:00, в России их будет транслировать Okko.

