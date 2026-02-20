Картина основана на одноименном романе Питера Кэмерона. По сюжету супружеская пара отправляется в заснеженный европейский город, чтобы усыновить ребенка, но оказывается в загадочном отеле, полном странных и мистических персонажей. Постепенно они начинают терять связь с реальностью и сомневаться в собственной жизни.
В фильме также снимется Патриция Кларксон. Режиссером и продюсером ленты станет Мартин Скорсезе. Кларксон уже сотрудничала с ним, когда снималась в «Острове проклятых» вместе с Ди Каприо. Сценарий к фильму написал Патрик Марбер.