В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием

В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом

В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием

Фото: Frédéric Bisson/Flickr

В Кракове запустят пилотную программу по контролю численности голубей. Там установят специальные кормушки, в которые будут насыпать кукурузные зерна с противозачаточным действием, сообщает местная администрация.

Программа будет реализована в отдельных районах города, где обитают самые многочисленные популяции голубей. Целью проекта власти называют борьбу с распространением болезней и улучшение состояния птиц, у которых часто затруднен доступ к пище. В проекте участвуют научные и исследовательские учреждения.

В мэрии отмечают, что эта мера безопасна и для людей, и для животных. «Аналогичные программы доказали свою эффективность и в других европейских городах», — говорится в сообщении. 

Недавно в соцсетях завирусилась история жительницы Нью-Йорка Эбби Джардин, которая приютила и вырастила голубя. С Пидж Джардин познакомилась, когда той было всего около трех недель: птенец выпал из гнезда рядом с ее домом.

Девушка несколько раз проверяла, все ли в порядке с птенцом, она переживала, ведь вокруг была оживленная улица. В итоге Джардин взяла голубку домой, решив, что позаботится о ней пару недель, а потом отпустит.

Однако со временем между девушкой и птицей образовалась связь: Джардин поняла, что Пидж умная, ласковая и отлично себя чувствует в качестве питомца. К тому же и Пидж, будучи птенцом, быстро привязалась к своей спасительнице. Когда голубка подросла, девушка начала брать ее везде с собой.

