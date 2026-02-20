В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием

Программа будет реализована в отдельных районах города, где обитают самые многочисленные популяции голубей. Целью проекта власти называют борьбу с распространением болезней и улучшение состояния птиц, у которых часто затруднен доступ к пище. В проекте участвуют научные и исследовательские учреждения.