Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю

«Самокат» проанализировал заказы в период Масленицы (с 11 по 17 февраля) и выяснил, как изменился спрос на продукты для блинов и готовые блинчики по сравнению с прошлым годом.
Начало масленичной недели традиционно повысило интерес к базовым ингредиентам. Стерилизованное молоко стали покупать на 17% чаще, куриные яйца — на 15,5%, сливочное масло — на 4%.
Сервис выяснил, что россияне по-прежнему отдают предпочтение блинам на коровьем молоке. Его выбирают в 7,5 раза чаще, чем кефир, и в 20 раз чаще, чем растительные альтернативы. Среди последних в этом году лидируют кокосовое, овсяное и миндальное молоко.
Мука тоже входит в масленичный набор. Пшеничную заказывают в 12 раз чаще, чем разнозлаковую. При этом женщины покупают рисовую муку в семь раз активнее мужчин. Среди начинок в этом году главным фаворитом стал творог.
Спрос на традиционный творог вырос на 38%, а на мягкий — почти на 53% по сравнению с прошлой Масленицей. Для сытных блинов россияне чаще выбирают ветчину из мяса птицы (ее покупают в два раза чаще, чем год назад), слабосоленую рыбу (+45,7%), крабовые палочки и творожный сыр (по +14%). Среди мясных начинок лидирует куриный фарш (+60%), за ним следуют фарш из индейки (+29%), смешанные варианты (+21%) и говяжий фарш (+8%).
В категории сладких дополнений лидирующее место занимает сгущенное молоко. Особенно вырос спрос на сгущенку с добавками: ее стали покупать в 17 раз чаще, чем в прошлом году, причем в топе вкусов — банан, шоколадный и малиновый пломбир. Сгущенное молоко без сахара выбирают в 13 раз чаще. Также заметно выросли продажи джемов (+127,7%), ореховых паст (+100%) и сладких топпингов (+84,6%).
Готовые блинчики без начинки стали покупать на 47% чаще. Сладкие готовые блины прибавили почти 7%. В фавориты вышли варианты с сырно-вишневой начинкой, сливочным сыром и клубничным конфитюром, маскарпоне с клубникой и шоколадной пастой. Среди сытных готовых блинов по-прежнему популярны начинки «Цезарь», с мясом, «Жюльен», курица в сливочном соусе, ветчина с сыром.