MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз

Фото: Steven Khan

Ютубер MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон) рассказал, что почти не видит одним глазом.

Он вынужденно объяснился после того, как в соцсетях завирусился пост с критикой его внешности. Пользователи обратили внимание на его глаза, заявив, что они «никогда не улыбаются».

Отвечая на комментарий, Дональдсон признался, что страдает серьезными проблемами со зрением. «Мне нравится, что главная критика в мой адрес касается моих глаз, которые неподвластны моему контролю.

Я практически слеп на правый глаз. Мне приходится щуриться, чтобы лучше видеть, даже когда я в линзах. Я ничего не могу с этим поделать», — написал он.

После объяснений блогера автор оригинального поста принес извинения, отметив, что «если дело в зрении, то вопросов нет». Фанаты встали на защиту MrBeast, осудив нападки на физические особенности, которые человек не в силах изменить.

