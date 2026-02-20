Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет

«Озимандия» — 14-й эпизод 5-го сезона сериала «Во все тяжкие» — потеряла идеальную оценку 10/10 на портале IMDb, которую удерживала с момента выхода в 2013 году. Теперь рейтинг серии составляет 9,9 балла. На это обратил внимание Forbes.
Эпизод опустился сразу на девятое место в рейтинге лучших серий всех времен. Новым лидером стал финал сериала «Клиент всегда мертв» с оценкой 9,9, которую поставили 16 тыс. пользователей. На втором месте — «Конь БоДжек», на третьем — «Сага о Винланде».
При этом у «Озимандии» больше всего оценок среди всех эпизодов с рейтингом 9,9 — более 304 тыс.
Изменение рейтинга совпало с выходом пятого эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — спин-оффа «Игры престолов». Эта серия получила высокие оценки и была признана одной из лучших во всей киновселенной, однако ее максимальный балл быстро опустился до 9,8.
В декабре IMDb подвел сериальные итоги 2025 года: самым популярным проектом стал «Белый лотос». На втором месте — «Одни из нас», на третьем — «Разделение». В топ-10 популярных шоу также вошли «Уэнсдей», «Игра в кальмара», «Декстер: Воскрешение», «Монстр», «Отдел нераскрытых дел», «Андор» и «Черное зеркало».