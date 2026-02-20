Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет

«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Сбер предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без комнат отдыха
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх

Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет

«Озимандия» — 14-й эпизод 5-го сезона сериала «Во все тяжкие» — потеряла идеальную оценку 10/10 на портале IMDb, которую удерживала с момента выхода в 2013 году. Теперь рейтинг серии составляет 9,9 балла. На это обратил внимание Forbes.

Эпизод опустился сразу на девятое место в рейтинге лучших серий всех времен. Новым лидером стал финал сериала «Клиент всегда мертв» с оценкой 9,9, которую поставили 16 тыс. пользователей. На втором месте — «Конь БоДжек», на третьем — «Сага о Винланде».

При этом у «Озимандии» больше всего оценок среди всех эпизодов с рейтингом 9,9 — более 304 тыс.

Изменение рейтинга совпало с выходом пятого эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — спин-оффа «Игры престолов». Эта серия получила высокие оценки и была признана одной из лучших во всей киновселенной, однако ее максимальный балл быстро опустился до 9,8.

В декабре IMDb подвел сериальные итоги 2025 года: самым популярным проектом стал «Белый лотос». На втором месте — «Одни из нас», на третьем — «Разделение». В топ-10 популярных шоу также вошли «Уэнсдей», «Игра в кальмара», «Декстер: Воскрешение», «Монстр», «Отдел нераскрытых дел», «Андор» и «Черное зеркало».

