Гигантского Лабубу сожгли на масленице в Липецкой области

Афиша Daily
Кадр: соцсети

В археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области 21 февраля прошло праздничное сожжение гигантского Лабубу. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как пишет издание, на мероприятие прибыли не только жители Липецкой области, но и туристы из Воронежа, Тамбова и Москвы.Желающих увидеть необычную игрушку в огне было так много, что на въезде в парк образовалась километровая пробка. Гостей также развлекали катанием на лошадях и ватрушках и выступлениями местных ансамблей. 

 

Источник: соцсети

Ранее анонс о готовящемся сожжении прокомментировала агентству ТАСС сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина. По ее словам, чучело Лабубу на Масленице ― остроумный ход, благодаря которому традиция станет понятна молодежи. 

Сожжение чучел персонажей поп-культуры стало уже традицией парка «Аргамач». В прошлом году на Масленицу там предали огню пятерых злодеев: Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера, Хагги Вагги и белого ходока.

