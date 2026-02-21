Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней

Недавно стало известно, что в мае–августе 2025 года розничные продажи мяса для шашлыка снизились на 11,3% по сравнению с прошлым годом. Причиной этого стало относительно холодное лето, считают эксперты. Стоимость приготовления этого блюда при этом выросла. В среднем шашлычный набор этим летом обходился в 3,4 тыс. рублей, это на 10% больше, чем годом ранее.



