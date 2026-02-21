В Таиланде скончался соучредитель Asos

Сооснователь британского интернет-магазина Asos Квентин Гриффитс погиб в Таиланде, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на информацию от полиции.



Он скончался после падения с высотного здания на восточном побережье в городе Паттайя. Тело обнаружили 9 февраля возле отеля класса люкс, в котором он проживал на 17-м этаже в течение длительного времени .



По результатам вскрытия признаков насильственной смерти не нашли. Гриффитс был один в день смерти. Его номер был закрыт изнутри и следов взлома не обнаружили, рассказал следователь.



«Мы опечалены известием о кончине Квентина, одного из наших первых соучредителей. Он сыграл важную роль в становлении Asos, и мы бесконечно благодарны ему за его вклад. Наши мысли с его семьей и друзьями», — прокомментировал трагедию представитель Asos.



Как пишет издание, предприниматель был участником двух продолжительных судебных разбирательств, которые, предположительно, могли вызвать у него стресс. В частности, Гриффитс развелся со своей второй женой, гражданкой Таиланда, и судился с ней по поводу бизнеса, которым они вместе управляли.