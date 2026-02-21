В Таиланде скончался соучредитель Asos

В арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли гигантское сердце
Афиша Daily
Фото: appshunter.io/Unsplash

Сооснователь британского интернет-магазина Asos Квентин Гриффитс погиб в Таиланде, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на информацию от полиции.

Он скончался после падения с высотного здания на восточном побережье в городе Паттайя. Тело обнаружили 9 февраля возле отеля класса люкс, в котором он проживал на 17-м этаже в течение длительного времени .

По результатам вскрытия признаков насильственной смерти не нашли. Гриффитс был один в день смерти. Его номер был закрыт изнутри и следов взлома не обнаружили, рассказал следователь.

«Мы опечалены известием о кончине Квентина, одного из наших первых соучредителей. Он сыграл важную роль в становлении Asos, и мы бесконечно благодарны ему за его вклад. Наши мысли с его семьей и друзьями», —  прокомментировал трагедию представитель Asos.

Как пишет издание, предприниматель был участником двух продолжительных судебных разбирательств, которые, предположительно, могли вызвать у него стресс. В частности, Гриффитс развелся со своей второй женой, гражданкой Таиланда, и судился с ней по поводу бизнеса, которым они вместе управляли.

Гриффитс стал соучредителем Asos в 2000 году. Он покинул фирму пять лет спустя, но оставался ее крупным акционером.

