Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы

Ему на тот момент было около 14 лет, и уже тогда он понял, что это плохая затея, которая не должна воплотиться в жизнь. Ранее Рэдклифф признался, что написал письмо новому исполнителю роли мальчика-волшебника Доминику МакЛоклину, пожелав ему получить еще более яркий опыт, чем был у него самого, и пообещал не вмешиваться в жизнь новых юных актеров.