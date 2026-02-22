Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года

Студия Paramount объявила об изменении даты выхода анимационного сиквела «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов-2». Вместо сентября 2027 года фильм выйдет на экраны 13 августа того же года.
Такое решение студия объяснила желанием захватить аудиторию детей, которые еще не вернулись к учебе, тогда как осенью они больше заняты школьными делами.
Первый фильм «Погром мутантов» вышел в прокат в августе 2023 года. Несмотря на забастовки актеров, помешавшие полноценной промокампании, картина собрала 182 млн долларов по всему миру.
Продажи товаров по мотивам фильма принесли Paramount 1 млрд долларов в 2023 году. Запуск мерчандайза стал самым масштабным в истории потребительского подразделения студии, охватив более 550 розничных сетей и 40 000 торговых точек по всему миру.
Paramount владеет правами на франшизу о черепашках-ниндзя с 2009 года. Режиссером сиквела вновь выступит Джефф Роу, а продюсированием займется команда во главе с Сетом Рогеном.