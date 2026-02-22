Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года

Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
На Солнце пропали все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos
В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце
В Росреестре рассказали о деревнях с самыми короткими названиями
Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней
Гигантского Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области
«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей
Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка-2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года

Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года

Афиша Daily
Фото: Paramount Pictures

Студия Paramount объявила об изменении даты выхода анимационного сиквела «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов-2». Вместо сентября 2027 года фильм выйдет на экраны 13 августа того же года.

Такое решение студия объяснила желанием захватить аудиторию детей, которые еще не вернулись к учебе, тогда как осенью они больше заняты школьными делами.

Первый фильм «Погром мутантов» вышел в прокат в августе 2023 года. Несмотря на забастовки актеров, помешавшие полноценной промокампании, картина собрала 182 млн долларов по всему миру.

Продажи товаров по мотивам фильма принесли Paramount 1 млрд долларов в 2023 году. Запуск мерчандайза стал самым масштабным в истории потребительского подразделения студии, охватив более 550 розничных сетей и 40 000 торговых точек по всему миру.

Paramount владеет правами на франшизу о черепашках-ниндзя с 2009 года. Режиссером сиквела вновь выступит Джефф Роу, а продюсированием займется команда во главе с Сетом Рогеном.

Расскажите друзьям