Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»

Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
На Солнце пропали все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos
В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце
В Росреестре рассказали о деревнях с самыми короткими названиями
Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней
Гигантского Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области
«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей
Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка-2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года

Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»

Афиша Daily
Фото: Kevin Parker/Getty Images

Фронтмен группы Tame Impala Кевин Паркер стал обладателем «Грэмми» в номинации «Лучшая танцевальная/электронная запись» за сингл «End of Summer». 

Но сам музыкант узнал о своем триумфе лишь спросонья на следующее утро. В интервью Маку ДеМарко для Interview Magazine австралийский музыкант признался, что проспал церемонию, потому что попросту забыл о ее проведении и что сам номинирован. 

«Мой телефон взорвался от 30 сообщений с поздравлениями, но ни в одном не говорилось, с чем именно. Я сидел и думал: „С чем, черт возьми?“» — поделился Паркер.

Песня «End of Summer», навеянная эйсид-хаус-движением, стала лид-синглом с пятого альбома Tame Impala «Deadbeat».

Расскажите друзьям