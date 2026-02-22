На Солнце пропали все пятна

В истории бывали периоды резкого снижения пятен на Солнце, которые продолжались десятилетия. Самый известный ― так называемый период Маундера, длившийся с 1645 по 1715 год. Он совпал с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода, когда в Европе и Северной Америке были аномально холодные зимы.