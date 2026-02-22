Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области

Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Фото: LightFieldStudios/Getty Images

В Нижегородской области составят перечень «растений-иноагентов». Туда будут включать чужеродные растения, угрожающие экологии и здоровью людей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель регионального заксобрания Евгений Люлин. 

Понятие «растение-иноагент» закрепят в законодательстве области, внеся поправки в законы «Об экологической безопасности» и «Об особо охраняемых природных территориях». Инициативу ко второму чтению рекомендовал профильный комитет. 

Утверждать «перечень зловредов», как его назвал Люлин, будет правительство региона. Первым кандидатом на включение в список станет борщевик Сосновского. Других потенциальных «растений-иноагентов» глава заксобрания не уточнил.

Законопроект также введет ответственность за халатное отношение к инвазивным растениям. У владельца земли, на которой оно растет, появится обязанность его уничтожить. 

Федеральный закон, который обяжет собственников уничтожать опасные растения на их участках, вступит в силу 1 марта 2026 года. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штрафы от 20 до 50 тыс. рублей. 

