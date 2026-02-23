Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»

«Да, я скажу прямо сейчас: „Мамма Миа!-3“ будет», — сказала Лэнгли журналистам на красной дорожке. Она уточнила, что точной даты выхода у проекта пока нет, но переговоры уже идут: глава студии обсуждает детали с Джуди Креймер, оригинальным продюсером мюзикла по песням ABBA.