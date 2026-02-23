К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами

Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Фото: Tony Anna Mingardi/Awakening/Getty Images

В честь 40-летия карьеры мангаки Дзюндзи Ито вышла раскраска с его иллюстрациями. Об этом пишет издание Japan Essensials.

В сборник вошли 32 раскраски по мотивам разных работ Ито, а также 16 цветных референсов для раскрашивания. В комплекте есть распечатки, из которых можно вырезать открытки и конверты для подарков.

Отдельный раздел издания занимает интервью, в котором Ито делится советами по раскрашиванию. На простых примерах мангака объясняет основы света и перспективы в изображениях.

1/2
© Asahi Shimbun Publications
2/2
© Asahi Shimbun Publications

Дзюндзи Ито считается одним из самых переводимых, экранизируемых и имитируемых авторов хоррор-манги в мире. Среди его знаковых работ — «Соити», «Спираль» и «Томиэ». Ито известен обращением к боди-хоррору и сюрреализму.

В 2024 году по мотивам «Спирали» вышел одноименный аниме-сериал — экранизация, которую фанаты ждали более четырех лет. По сюжету школьница Кириэ и ее парень Сюити бегут из своего родного города — его жители начали неожиданно превращаться в спирали. Несколько лет спустя герои возвращаются к родителям и обнаруживают, что их дом заполнен трупами и жуткими спиралевидными фигурами.

