Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания

В 2019 году Эндрю прекратил выполнение королевских обязанностей, а в 2022-м его лишили военных званий из-за скандала. Сам принц обвинения отрицал и в 2022-м смог урегулировать гражданский иск Джуффре, выплатив ей нераскрытую сумму и сделав значительное пожертвование на благотворительность. В октябре 2025-го Карл III лишил Эндрю всех титулов и выселил из королевской резиденции.