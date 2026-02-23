Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча

Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания

Афиша Daily
Фото: скрин из видео 7NEWS Australia

В Лувре появилось фото брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Его повесили местные активисты после его задержания, сообщает The Telegraph.

По данным СМИ, снимок сделали после выхода из полицейского участка в Норфолке. На фото экс-принц сидит на заднем сиденье автомобиля. Под ним размещена подпись: «Он обливается потом». Спустя 15 минут сотрудники Лувра сняли фотографию.

Имя принца Эндрю появилось в скандале с секс-преступлениями Джеффри Эпштейна в начале 2015 года. Пострадавшая Вирджиния Джуффре заявила, что магнат одалживал ее богатым и влиятельным друзьям в качестве несовершеннолетней секс-рабыни и неоднократно принуждал ее к сексу с принцем Эндрю. 

Недавно вторая женщина сказала, что финансист отправлял ее в Великобританию для секса с Эндрю. По словам пострадавшей, после ночи с принцем ей устроили экскурсию по Букингемскому дворцу и чаепитие.

В 2019 году Эндрю прекратил выполнение королевских обязанностей, а в 2022-м его лишили военных званий из-за скандала. Сам принц обвинения отрицал и в 2022-м смог урегулировать гражданский иск Джуффре, выплатив ей нераскрытую сумму и сделав значительное пожертвование на благотворительность. В октябре 2025-го Карл III лишил Эндрю всех титулов и выселил из королевской резиденции.

19 февраля бывшего принца Эндрю задержали по подозрению в должностном злоупотреблении. Би-би-си связывало арест с расследованием, касающимся файлов Эпштейна.

Недавно полиция Великобритании начала рассматривать жалобу, согласно которой бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы. Из опубликованных материалов по делу Эпштейна следовало, что Эндрю передавал скандальному финансисту отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам, а также конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.

После 12-часового допроса Эндрю отпустили. В его доме также прошли обыски. 23 февраля на церемонии кинопремии BAFTA в Лондоне принц Уильям признался, что находится в тревожном состоянии на фоне новостей о дяде.

Расскажите друзьям