В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская

В пресс-службе оранжереи рассказали, что стрелиция — родственница банана, их листья очень похожи. «Самый необычный признак этого многолетника и отличительная особенность от других растений — соцветие из желто-голубых цветов, напоминающее птичью головку с острым клювом и расположенное на высоком и крепком цветоносе. Это соцветие — чудесная жердочка для птиц-опылителей», — добавили в «Аптекарском огороде».



«В Южной Африке стрелицию также называют цветком-журавлем, а ее изображение украшает обратную сторону монеты номиналом 50 центов. Кроме того, райская птица — цветочная эмблема города Лос-Анджелес», — рассказали в пресс-службе.



Стрелиция королевская растет медленно и цветет на третий-пятый год жизни. Растение достигает в высоту до двух метров.



Недавно в ботсаду МГУ пустила цветки орхидея-вампир дракула. Ее другое название ― орхидея-обезьянка, поскольку цветки похожи на обезьянью мордочку.

