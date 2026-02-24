Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации

Бренд виниловых фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации со студией Rideback. Об этом пишет Variety.



Rideback уже работала над франшизой «Лего. Фильм». Еще одним партнером Funko стала компания Spuree, которая создает проекты с помощью искусственного интеллекта.



Конкретные проекты объявят позднее. В Warner Bros. при этом уже несколько лет разрабатывают свой фильм по Funko.



«Funko находится в центре фан-культуры, превращая истории, которые нравятся людям, в коллекционные предметы. У бренда есть более чем миллиард товаров, которые находятся в руках фанатов по всему миру», — сказал генеральный директор Funko Джош Саймон.



