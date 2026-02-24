Ски-альпинист Никита Филиппов поддержал акцию Сбера «Спасибо олимпийцам»

«Банк умножит бонусы, перечисленные для этой цели в благотворительный фонд „Вклад в будущее“ — чтобы к новым олимпиадам новое поколение спортсменов было готово отстаивать спортивную честь России», — рассказали в пресс-службе.



Никита Филиппов стал единственным из россиян, кому удалось получить медаль на зимней Олимпиаде в Италии в 2026 году. Ски-альпинст преодолел в спринте дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды.