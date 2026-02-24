По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
Ски-альпинист Никита Филиппов поддержал акцию Сбера «Спасибо олимпийцам»
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания
Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта

По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра

Фото: Warhorse Studios

По игре Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет автор тайтла Даниэль Вавра.

Ради экранизации он покинул пост креативного директора чешской студии Warhorse Studios. В интервью изданию CzechCrunch руководитель студии Мартин Фривальдский пояснил, что Вавра не покидает компанию, а переключается на новое направление.

«Дан хотел попробовать что-то другое. Он создал три игры, имеющие мировой успех, и теперь его задача — выпустить Kingdom Come на экраны в течение ближайших нескольких лет», — заявил он.

По словам Фривальдского, уже ведутся переговоры с представителями кинобизнеса, а черновой сценарий, написанный самим Ваврой, готов. В студии подчеркивают, что речь идет о полноценном художественном фильме.

Будет ли фильм пересказывать события игр или предложит новую историю, пока неизвестно. В компании рассматривают оба варианта, отмечая, что, как и в случае с комиксом, возможны дополнительные сюжеты о героях. 

