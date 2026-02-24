Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Фото: Jeremy Yap/Unsplash

Кинокомпания «Вольга» объявила, что лента A24 «The Backrooms» выйдет в российский прокат под названием «Закулисье реальности».

Премьера фильма состоится 4 июня. Сюжет рассказывает о лабиринте бесконечных пустых офисных помещений, куда можно попасть совершенно случайно. 

Блуждание по этому миру сопровождается встречами с причудливыми существами и невыносимым гулом люминесцентных ламп. «The Backrooms» навеян одноименным атмосферным ютуб-хоррором Парсонса, собравшим более 190 млн просмотров с 2022 года.

Режиссером фильма выступает Кейн Парсонс, которому всего 19 лет — это делает его самым молодым постановщиком в истории студии. Главные роли исполняют Чиветель Эджофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж») и Рената Рейнсве («Худший человек на свете»).
 

