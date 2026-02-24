В МВД разработали беспилотник-полицейский

В Волгоградской академии МВД запатентовали беспилотный патрульно-воздушный комплекс, обеспечивающий контроль над массовыми мероприятиями, сообщает ТАСС.



Беспилотник способен предотвращать правонарушения с помощью громкоговорителя и перцовых баллончиков, говорится в сообщении. «Снизу на теле квадрокоптера закреплено устройство отстрела патронов, а сверху установлено устройство громкоговорящей связи с антенной, связанное с микрофоном передатчика на пульте управления в наземном командном пункте. На лучах квадрокоптера вблизи силовых установок установлены сигнальные проблесковые маяки. По обе стороны корпуса устройства отстрела на осях установлены обоймы со стволами для патронов. Каждая пара стволов снабжена лазерным целеуказателем», — рассказали авторы патента.



Они отмечают, что в качестве патронов установлены по меньшей мере четыре аэрозольных малогабаритных баллончика «БАМ-ОС 18×55», содержащих действующее вещество с экстрактом красного жгучего перца. Согласно сообщению, разработку можно использовать для обнаружения и предотвращения проникновения на охраняемый объект, на агитационных мероприятиях путем передачи голосовых сообщений и для отпугивания агрессивных животных перцовым выстрелом.



Недавно студент из Стерлитамака разработал беспилотник с ИИ для борьбы с борщевиком. На реализацию проекта четверокурснику Владиславу Шепелеву выделят грант в 500 тыс. рублей.