В МВД разработали беспилотник-полицейский

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания

В МВД разработали беспилотник-полицейский

В Волгоградской академии МВД запатентовали беспилотный патрульно-воздушный комплекс, обеспечивающий контроль над массовыми мероприятиями, сообщает ТАСС.

Беспилотник способен предотвращать правонарушения с помощью громкоговорителя и перцовых баллончиков, говорится в сообщении. «Снизу на теле квадрокоптера закреплено устройство отстрела патронов, а сверху установлено устройство громкоговорящей связи с антенной, связанное с микрофоном передатчика на пульте управления в наземном командном пункте. На лучах квадрокоптера вблизи силовых установок установлены сигнальные проблесковые маяки. По обе стороны корпуса устройства отстрела на осях установлены обоймы со стволами для патронов. Каждая пара стволов снабжена лазерным целеуказателем», — рассказали авторы патента. 

Они отмечают, что в качестве патронов установлены по меньшей мере четыре аэрозольных малогабаритных баллончика «БАМ-ОС 18×55», содержащих действующее вещество с экстрактом красного жгучего перца. Согласно сообщению, разработку можно использовать для обнаружения и предотвращения проникновения на охраняемый объект, на агитационных мероприятиях путем передачи голосовых сообщений и для отпугивания агрессивных животных перцовым выстрелом.

Недавно студент из Стерлитамака разработал беспилотник с ИИ для борьбы с борщевиком. На реализацию проекта четверокурснику Владиславу Шепелеву выделят грант в 500 тыс. рублей.

